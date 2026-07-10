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Balık Burcu right-white
11 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 11 Temmuz Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir değer verdiğin bazı şeylere farklı gözlerle bakabilirsin. Belki çok istediğin bir eşyanın seni düşündüğün kadar mutlu etmeyeceğini ya da peşinden koştuğun bir hedefin artık sana ait olmadığını fark edeceksin. Bugün sahip olduklarının miktarından çok, sana ne hissettirdikleri önem kazanıyor.

İş hayatında emeğinin görünürlüğü ve karşılığı ön plana çıkıyor. Özellikle uzun süredir sessizce yürüttüğün bir işin fark edilmesi ya da beklenmedik bir teşekkür alman motivasyonunu artırabilir. Maddi konularda ise sana gerçekten değer katmayan harcamaları ayırt etmek kolaylaşacak; bugün para yönetiminde sezgilerin oldukça güçlü çalışabilir.

Aşk hayatında ise ilgi görmekle değer görmek arasındaki fark daha belirgin hale geliyor. İlişkisi olan Balık burçları, partnerlerinin sevgiyi gösterme biçimine daha dikkatli bakabilir. Bekar Balık burçları ise onları gerçekten tanımaya çalışan biriyle yalnızca ilgi gösteren biri arasındaki farkı daha net hissedebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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