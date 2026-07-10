Sevgili Balık, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir değer verdiğin bazı şeylere farklı gözlerle bakabilirsin. Belki çok istediğin bir eşyanın seni düşündüğün kadar mutlu etmeyeceğini ya da peşinden koştuğun bir hedefin artık sana ait olmadığını fark edeceksin. Bugün sahip olduklarının miktarından çok, sana ne hissettirdikleri önem kazanıyor.

İş hayatında emeğinin görünürlüğü ve karşılığı ön plana çıkıyor. Özellikle uzun süredir sessizce yürüttüğün bir işin fark edilmesi ya da beklenmedik bir teşekkür alman motivasyonunu artırabilir. Maddi konularda ise sana gerçekten değer katmayan harcamaları ayırt etmek kolaylaşacak; bugün para yönetiminde sezgilerin oldukça güçlü çalışabilir.

Aşk hayatında ise ilgi görmekle değer görmek arasındaki fark daha belirgin hale geliyor. İlişkisi olan Balık burçları, partnerlerinin sevgiyi gösterme biçimine daha dikkatli bakabilir. Bekar Balık burçları ise onları gerçekten tanımaya çalışan biriyle yalnızca ilgi gösteren biri arasındaki farkı daha net hissedebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…