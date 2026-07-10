Sevgili Balık, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında ilgi görmekle gerçekten değer görmek arasındaki farkı daha görünür hale getirebilir. Bugün seni etkileyen şey büyük sözler değil, günlük hayatın içinde gösterilen küçük emekler olacak.

İlişkisi olan bir Balık burcuysan, partnerinin sevgiyi nasıl gösterdiğine daha dikkatli bakabilirsin. Sürprizler yapmak ya da hediye almak güzel olsa da, yoğun bir gününde seni eve bırakmayı teklif etmesi, sen yorulduğunda sorumluluk paylaşması ya da moralinin bozuk olduğunu sen söylemeden fark etmesi sana daha anlamlı gelebilir. Çünkü bazen sevgi, en çok sıradan anlarda görünür olur.

Bekar bir Balık burcuysan, uzun süredir ilgisini belli eden iki kişi arasında farklı bir seçim yapabilirsin. Sürekli iltifat eden biriyle seni gerçekten dinleyen ve anlattıklarını hatırlayan biri arasındaki fark bugün daha belirgin hale gelecek. Bu kez kalbin heyecandan çok güven duygusuna yaklaşabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…