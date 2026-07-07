Sevgili Balık, bugün aşk hayatında seni en çok şaşırtacak şey, uzun zamandır hissettiğin bir duygunun sonunda adını koyabilmek olabilir. Sen çoğu zaman insanların söylemediklerini de duyan, eksik kalan cümleleri tamamlayan ve ilişkilerin görünmeyen taraflarını hisseden birisin. Bu yüzden bazen bir ilişkinin gerçek hâli ile senin ona yüklediğin anlam birbirine karışabiliyor. Bugün ise sis biraz dağılmaya başlayabilir.

İlişkisi olan bir Balık burcuysan, partnerine uzun süredir verdiğin anlamı yeniden değerlendirebilirsin. Belki de onun değiştiğini düşündüğün bazı davranışlarının aslında senin beklentilerinle ilgili olduğunu fark edeceksin. Ya da tam tersine, görmezden geldiğin bazı işaretlerin artık görmezden gelinemeyecek kadar belirgin hale geldiğini anlayabilirsin. Bu kez seni yönlendirecek olan şey umut etmek değil, gördüğün şeyi olduğu gibi kabul etmek olacak.

Bekar bir Balık burcuysan, ulaşılmaz gördüğün birine duyduğun ilginin zamanla neden bu kadar büyüdüğünü sorgulayabilirsin. Bazen insan bir kişiye değil, onun temsil ettiği fikre âşık olabilir. Bugün tam da bu ayrımı yapabileceğin bir gün olabilir. Öte yandan uzun süredir çevrende olan ve sana kendini güvende hissettiren biri beklenmedik şekilde farklı görünmeye başlayabilir.

Bugün aşk hayatında kaybolan şey duygular değil, onları çevreleyen belirsizlik olabilir. Çünkü bazen insanın kalbi yeni birini bulmadan önce, eski hayallerine veda etmek ister. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…