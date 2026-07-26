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Balık Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 27 Temmuz - 2 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 27 Temmuz'daki Ay Düğümü geçişi, aşırı çalışmaktan ve her ayrıntıyı kusursuz yapma çabasından sıyrılıp iç dünyana ve dinlenmeye zaman ayırman gerektiğini işaret ediyor. Güneş ve Jüpiter'in iş ve sağlık alanını genişletmesiyle yeni bir görev, bir iş fırsatı ya da düzelen bir rutin bu hafta gündemine gelebilir. Ne var ki Satürn'ün para köşendeki geri hareketi, gelirini ve değerlerini yeniden gözden geçirmen için sana sakin bir uyarı gönderiyor.

Maddi olarak ise bütçeni bu hafta disiplinle ele almak sana iyi gelir. Satürn'ün etkisiyle savurganlıktan uzak durup önceliklerini belirlemek, uzun vadede seni rahatlatır.

İlişkin varsa, Venüs'ün ortaklık alanındaki duruşu partnerinle aranıza şefkat ve uyum katıyor, birbirinize gösterdiğiniz küçük özenler bağınızı besliyor. Merkür'ün romantizm alanındaki etkisiyle de tatlı ve oyunbaz sohbetler aranızı yakınlaştırıyor. Bekar Balıklar bu hafta sezgisel bir çekimle, mantıkla açıklayamadığı bir sıcaklıkla tanıdığı birine ısınabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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