Sevgili Balık, 27 Temmuz'daki Ay Düğümü geçişi, aşırı çalışmaktan ve her ayrıntıyı kusursuz yapma çabasından sıyrılıp iç dünyana ve dinlenmeye zaman ayırman gerektiğini işaret ediyor. Güneş ve Jüpiter'in iş ve sağlık alanını genişletmesiyle yeni bir görev, bir iş fırsatı ya da düzelen bir rutin bu hafta gündemine gelebilir. Ne var ki Satürn'ün para köşendeki geri hareketi, gelirini ve değerlerini yeniden gözden geçirmen için sana sakin bir uyarı gönderiyor.

Maddi olarak ise bütçeni bu hafta disiplinle ele almak sana iyi gelir. Satürn'ün etkisiyle savurganlıktan uzak durup önceliklerini belirlemek, uzun vadede seni rahatlatır.

İlişkin varsa, Venüs'ün ortaklık alanındaki duruşu partnerinle aranıza şefkat ve uyum katıyor, birbirinize gösterdiğiniz küçük özenler bağınızı besliyor. Merkür'ün romantizm alanındaki etkisiyle de tatlı ve oyunbaz sohbetler aranızı yakınlaştırıyor. Bekar Balıklar bu hafta sezgisel bir çekimle, mantıkla açıklayamadığı bir sıcaklıkla tanıdığı birine ısınabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…