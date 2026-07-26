Sevgili Balık, Satürn'ün para köşendeki geri hareketi bu hafta gelirini ve harcama alışkanlıklarını gözden geçirmen için sakin bir uyarı gönderiyor. Bütçeni disiplinle ele alıp önceliklerini belirlemek, savurganlıktan uzak durmanı ve kendini güvende hissetmeni sağlar. Küçük bir tasarruf planı yapmak bu hafta sıkıcı görünse de, ileride sana huzur olarak geri dönecektir.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…