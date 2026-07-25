Sevgili Balık, Satürn bugün para ve öz değer alanında geri hareketine başlıyor ve kendine biçtiğin değeri yeniden düşündürüyor. İş hayatında geçmişte hakkını arayamadığın bir konu bugün tekrar gündemine girebilir. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi sana bu talebi olgun bir dille dile getirme gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, kendini olduğundan değersiz görmene yol açabilir. Bugün emeğinin gerçek karşılığını hatırlaman gerekiyor.

Maddi konularda gelirinle ilgili bir konu yeniden karşına çıkıyor. Geçmişte gözden kaçırdığın bir kazanç kalemi ya da düzeltmen gereken bir hesap bugün tekrar gündemine girebilir. Satürn'ün geri hareketi bu tabloyla yüzleşmeni istiyor. Gelir ile giderini yeniden hesaplamalısın.

Aşk hayatında öz saygını sorguluyorsun. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, uzun süredir beklentilerini dile getirmeden hep partnerinin isteklerini öncelediğini fark edebilirsin; Ay ile Venüs üçgeni sana bu konuyu kırıcı olmadan açma imkânı veriyor ve sevildiğini hissetmek istemenin bencillik değil, en temel ihtiyacın olduğunu anlıyorsun. Bekar bir Balık burcu isen, kendini nasıl değerlendirdiğinin kimi hayatına aldığını doğrudan belirlediğini görüyorsun; öz değerini yükselttiğinde standartlarının da yükseldiğini fark ediyor ve sana layık olmayan birine razı olmaktan vazgeçiyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…