Sevgili Balık, Merkür ileri hareketine başlıyor ve Ay senin kariyer alanının tepesine yerleşiyor. İş hayatında haftalardır bekleyen bir konu bugün nihayet ilerliyor. Bir üstünden gelecek olumlu bir dönüş ya da beklediğin bir onay gündemine girebilir. Aslan Güneşi ile Yay Ayı arasındaki üçgen, çevrendekilerin sana duyduğu güveni artırıyor. Kendini geri planda tutmak yerine öne çıkman bugün doğru olacak.

Maddi konularda mesleğine yapacağın yatırım gündemde. Bir eğitim, bir belge ya da işinde kullanacağın bir araç için ödeme yapabilirsin. Venüs'ten gelen gerilim, bu yatırımın boyutunu büyütmene neden olabilir. İhtiyacın olanı almalı, gerisini sonraya bırakmalısın.

Aşk hayatında ciddiyet ve süreklilik öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, ilişkinizi çevrenize daha görünür kılmak ya da somut bir adım atmak bugün gündeminize gelebilir. Bekar bir Balık burcu isen, işini iyi yapan, hedefleri belli olan biri sana çekici geliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…