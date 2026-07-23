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Balık Burcu right-white
24 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 24 Temmuz Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Merkür ileri hareketine başlıyor ve Ay senin kariyer alanının tepesine yerleşiyor. İş hayatında haftalardır bekleyen bir konu bugün nihayet ilerliyor. Bir üstünden gelecek olumlu bir dönüş ya da beklediğin bir onay gündemine girebilir. Aslan Güneşi ile Yay Ayı arasındaki üçgen, çevrendekilerin sana duyduğu güveni artırıyor. Kendini geri planda tutmak yerine öne çıkman bugün doğru olacak.

Maddi konularda mesleğine yapacağın yatırım gündemde. Bir eğitim, bir belge ya da işinde kullanacağın bir araç için ödeme yapabilirsin. Venüs'ten gelen gerilim, bu yatırımın boyutunu büyütmene neden olabilir. İhtiyacın olanı almalı, gerisini sonraya bırakmalısın.

Aşk hayatında ciddiyet ve süreklilik öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, ilişkinizi çevrenize daha görünür kılmak ya da somut bir adım atmak bugün gündeminize gelebilir. Bekar bir Balık burcu isen, işini iyi yapan, hedefleri belli olan biri sana çekici geliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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