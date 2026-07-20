Sevgili Balık, Ay'ın Akrep burcuna geçişi bugün ufkunu derinleştiriyor; iş hayatında bir konuya bambaşka bir açıdan bakmaya başlıyorsun. Alıştığın yöntemin dışında bir yaklaşım bugün zihninde beliriyor ve bu fikir gerçekten değerli.

Maddi konularda uzaktan gelen bir kaynak, farklı bir şehirden ya da yurt dışından bir bağlantı gündemine girebilir. Somut bir teklif değilse bile aklının bir köşesinde tut.

Aşk hayatında derin bir sohbet arıyorsun. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle hayata bakışınız üzerine yapacağınız bir konuşma bugün aranızdaki bağı beklenmedik bir yere taşıyacak. Bekar bir Balık burcu isen, seninle aynı dünya görüşünü paylaşan biri bugün ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…