Sevgili Balık, bugün gökyüzünde kendi yöneticin olan Neptün’ün retro hareketi seni içe dönük ve derin sezgisel bir moda sokuyor. Dış dünyadan çok kendi iç sesine kulak verme isteği bugün seni yönlendiriyor.

Kariyer ve para tarafında sabırlı olman gereken bir gün. Sonuçların hemen görünmemesi seni yıldırmasın; bugün attığın sessiz ve emin adımlar ileride karşılığını fazlasıyla verecek.

Aşk hayatında kalbinin sesini dinlemek bugün en doğru rehberin. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle aranızdaki sessiz anlaşmayı sözlere dökmeden de hissedebiliyorsun. Bekar bir Balık burcu isen, ilgilendiğin kişiyle aranızdaki görünmez bağı, mantıklı açıklamalar aramadan yaşamana izin ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…