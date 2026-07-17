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Balık Burcu right-white
18 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 18 Temmuz Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzünde kendi yöneticin olan Neptün’ün retro hareketi seni içe dönük ve derin sezgisel bir moda sokuyor. Dış dünyadan çok kendi iç sesine kulak verme isteği bugün seni yönlendiriyor.

Kariyer ve para tarafında sabırlı olman gereken bir gün. Sonuçların hemen görünmemesi seni yıldırmasın; bugün attığın sessiz ve emin adımlar ileride karşılığını fazlasıyla verecek.

Aşk hayatında kalbinin sesini dinlemek bugün en doğru rehberin. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle aranızdaki sessiz anlaşmayı sözlere dökmeden de hissedebiliyorsun. Bekar bir Balık burcu isen, ilgilendiğin kişiyle aranızdaki görünmez bağı, mantıklı açıklamalar aramadan yaşamana izin ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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