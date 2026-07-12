Sevgili Balık, bugün gökyüzü geçmişte attığın adımların karşılığını almaya başlayacağını gösteriyor. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, yarım kalan meseleleri yeniden gündemine taşırken bazı olaylara artık çok daha farklı bir gözle bakmanı sağlayabilir. İş hayatında daha önce paylaştığın bir fikir hakkında yeniden görüş istenmesi mümkün. Kendini ifade etmekten çekinmezsen önemli bir fırsatı değerlendirebilirsin.

Maddi konularda sevindirici bir gelişme yaşayabilirsin. Eline geçecek bu para büyük olmasa da planlarını rahatlatacak ve yüzünü güldürecek.

Aşk hayatında ilişkisi olan Balıklar, partnerlerinin sana hazırladığı küçük bir sürpriz ya da bir jest sayesinde keyifli anlar yaşayabilir. Bekar Balıklar ise uzun zamandır yalnızca uzaktan tanıdığı biriyle ilk kez birebir vakit geçirme fırsatı bulabilir. Bu karşılaşma, ön yargılarını geride bırakmana ve yeni bir başlangıca cesaretle yaklaşmana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…