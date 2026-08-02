Bir Şarkıyı Neden Kolay Kolay Kafamızdan Çıkaramıyoruz?
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Bir şarkı zihninde dönüp duruyor mu? Durmadan o şarkıyı mı düşünüyorsun? Peki onca şarkı arasında neden buna takılıp kaldın? Gel, sebeplerine bir göz atalım!
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Zihnimiz boşlukları tamamlamak ister.
Basit ve basamaklı melodi yapısı aklımızda kalmasını sağlar.
Sürekli tekrar ve güçlü nakaratlar beynimizi etkiler.
Zihinsel aşırı yük veya düşük zihinsel aktivite de zemin oluşturur.
Duygusal bağ ve anlarla bağlantı kurar.
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Tetikleyici ipuçları beynimizi etkiler.
Beynimizdeki motor korteksini de harekete geçirir.
Beyin çiğnemesi yaşanır.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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