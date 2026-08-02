Bir Şarkıyı Neden Kolay Kolay Kafamızdan Çıkaramıyoruz?

Kulak kurtları genellikle iki uç durumda ortaya çıkar. Ya beynimiz hiçbir şeyle meşgul değildir ya da aşırı stres altındadır. Zihin boş kaldığında kendi kendini eğlendirmek için en son veya en kolay erişebildiği ritimleri çağırır. Bunun yanı sıra stresliyken ise odaklanma yeteneği zayıfladığı için arka plandaki bu döngüyü bastıramaz.