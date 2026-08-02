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Oğlak Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeni yöneticin Satürn’ü devreye sokuyor ve cildinin esnekliğini, yani kolajen dengesini gündeme getiriyor; cildinde her zamankinden fazla kuruluk fark edebilirsin. Su tüketimini artırman ve C vitamini açısından zengin besinlere yönelmen bu dengeyi destekleyecek. Akşam bakımını sadeleştirip nemlendirmeye öncelik vermen de cildini toparlayacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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