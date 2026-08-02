Sevgili Oğlak, 9 Ağustos’ta Merkür ortak kaynaklar alanına geçiyor ve kredi, taksit, vergi ya da miras gibi konular gündemine giriyor. 6 Ağustos’ta Venüs’ün kariyer alanına geçmesi, gelirini artıracak bir fırsatın kapını çalmasını sağlıyor. Ancak bu konularda sözlü mutabakat yeterli olmuyor, her rakamı yazılı hale getirmelisin. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…