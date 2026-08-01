Sevgili Oğlak, bugün gündüz enerjin evine ve köklerine dönükken, gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle ailevi konular iyice öne çıkıyor. İş hayatında evden yürüttüğün bir düzen ya da aileyle bağlantılı bir mesele bugün dikkatini çekebilir. Venüs ile Lilith arasındaki gerilim, ev ya da aile içinde örtük bir güç meselesini gündeme getirebilir. Bugün bu konuda inatlaşmak yerine anlayışla yaklaşmalısın. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, çocukluğundan taşıdığın bir duygusal yükü hafifletmen için sana bir açılım sunuyor.

Maddi konularda eve yönelik bir harcama gündeme geliyor. Bir tamirat, bir aidat ya da aileye yönelik bir destek bugün karşına çıkabilir. Venüs’ün Başak’taki planlı enerjisi, bu harcamayı düzene sokman için sana yardımcı oluyor. Acil olmayan bir işi ertelemek bugün doğru bir karar olacak.

Aşk hayatında geçmişin bugüne etkisi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, ailenden getirdiğin bir kalıbın ilişkine nasıl yansıdığını fark edip bunu partnerinle konuşabilirsin. Bekar bir Oğlak burcu isen, geçmişteki bir aile dinamiğinin bugünkü seçimlerini nasıl etkilediğini görüyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…