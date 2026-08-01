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Oğlak Burcu right-white
2 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 2 Ağustos Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gündüz enerjin evine ve köklerine dönükken, gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle ailevi konular iyice öne çıkıyor. İş hayatında evden yürüttüğün bir düzen ya da aileyle bağlantılı bir mesele bugün dikkatini çekebilir. Venüs ile Lilith arasındaki gerilim, ev ya da aile içinde örtük bir güç meselesini gündeme getirebilir. Bugün bu konuda inatlaşmak yerine anlayışla yaklaşmalısın. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, çocukluğundan taşıdığın bir duygusal yükü hafifletmen için sana bir açılım sunuyor.

Maddi konularda eve yönelik bir harcama gündeme geliyor. Bir tamirat, bir aidat ya da aileye yönelik bir destek bugün karşına çıkabilir. Venüs’ün Başak’taki planlı enerjisi, bu harcamayı düzene sokman için sana yardımcı oluyor. Acil olmayan bir işi ertelemek bugün doğru bir karar olacak.

Aşk hayatında geçmişin bugüne etkisi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, ailenden getirdiğin bir kalıbın ilişkine nasıl yansıdığını fark edip bunu partnerinle konuşabilirsin. Bekar bir Oğlak burcu isen, geçmişteki bir aile dinamiğinin bugünkü seçimlerini nasıl etkilediğini görüyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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