article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 1 Ağustos Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
1 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 1 Ağustos Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi görüşmeler, yazışmalar ve kısa vadeli planlarını hızlandırabilir. Beklediğin bir telefon, eposta ya da toplantı daveti günün yönünü değiştirebilir. Satürn’ün retro hareketi ev ve kariyer dengesinde daha önce ertelediğin bir kararı yeniden önüne getirebilir. Bugün kuracağın doğru bir iletişim yeni bir iş bağlantısının başlangıcı olabilir.

Maddi konularda imza atacağın küçük bir anlaşma veya satış işlemi kazanç sağlayabilir. Ancak sözlü verilen vaatlerle yetinmek yerine şartları netleştirmek önemli olacak. Özellikle ödeme tarihlerini baştan konuşmalısın.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, yanlış anlaşılmış bir mesaj ya da söylenmiş bir söz günün başında tansiyonu yükseltebilir. Konuyu uzatmadan açıklığa kavuşturmanız yeterli olacaktır. Ama eğer bekarsan, kısa bir yolculukta, kursta ya da çevrim içi bir konuşmada yeni biriyle tanışabilirsin. Zekâsı ve konuşma tarzı seni fiziksel görüntüsünden önce etkileyebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Oğlak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın