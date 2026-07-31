Sevgili Oğlak, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi görüşmeler, yazışmalar ve kısa vadeli planlarını hızlandırabilir. Beklediğin bir telefon, eposta ya da toplantı daveti günün yönünü değiştirebilir. Satürn’ün retro hareketi ev ve kariyer dengesinde daha önce ertelediğin bir kararı yeniden önüne getirebilir. Bugün kuracağın doğru bir iletişim yeni bir iş bağlantısının başlangıcı olabilir.

Maddi konularda imza atacağın küçük bir anlaşma veya satış işlemi kazanç sağlayabilir. Ancak sözlü verilen vaatlerle yetinmek yerine şartları netleştirmek önemli olacak. Özellikle ödeme tarihlerini baştan konuşmalısın.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, yanlış anlaşılmış bir mesaj ya da söylenmiş bir söz günün başında tansiyonu yükseltebilir. Konuyu uzatmadan açıklığa kavuşturmanız yeterli olacaktır. Ama eğer bekarsan, kısa bir yolculukta, kursta ya da çevrim içi bir konuşmada yeni biriyle tanışabilirsin. Zekâsı ve konuşma tarzı seni fiziksel görüntüsünden önce etkileyebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…