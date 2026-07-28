Sevgili Oğlak, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay doğrudan kazançlarını ve sahip olduklarını mercek altına alıyor. Bir süredir yaptığın işin karşılığını yeterince alamadığını düşünüyorsan, artık rakamları masaya koymanın zamanı gelebilir. Yeni bir ücret belirlemek, hizmet bedelini artırmak ya da mevcut işinde maaş görüşmesi yapmak için güçlü bir gerekçe ortaya çıkabilir. Kendi emeğine biçtiğin değer ile başkalarının sana sunduğu rakam arasındaki farkı bugün çok daha açık görebilirsin.

Öte yandan beklediğin bir ödeme hesabına geçebilir ve bütçendeki önemli bir açığı kapatabilir. Fakat bu para gelir gelmez yeni bir alışveriş listesi oluşturmak yerine birikim tarafını güçlendirmek isteyebilirsin. Dolunay sana ne kadar kazandığından çok, kazandığını nasıl yönettiğini gösterecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle harcamalar konusunda farklı düşündüğünüzü fark edebilirsiniz. Biriniz geleceğe para ayırmak isterken diğeriniz bugünün keyfine öncelik verebilir. Ortak bir bütçe planı hazırlamak tartışmanın önüne geçebilir. Bekar bir Oğlak burcu isen, sana pahalı hediyeler ya da gösterişli planlarla yaklaşan birinden çok davranışlarıyla güven veren biri ilgini çekebilir. Bugün aşk konusunda beklentilerinin değiştiğini ve artık istikrara çok daha fazla önem verdiğini fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…