Sevgili Oğlak, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve iletişimine şefkatli bir ton katıyor. İlişkin varsa, partnerine duygularını her zamankinden daha açık ve yumuşak bir dille ifade etmek bugün aranızı yakınlaştırıyor; kalbindekini söylemek için güzel bir gün. Ancak Balık Ay’ının bulanık enerjisine dikkat etmelisin; ne demek istediğini net anlatamayabilir ya da onun sözlerini yanlış anlayabilirsin. Bugün yarım kalan bir cümle ya da belirsiz bir mesaj, ortada olmayan bir soruna yol açabilir. Anlamadığın bir şeyi varsaymak yerine sormalısın.

Bekarsan, seninle derin ve içten konuşabilen biri kalbine dokunabilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle güzel sözlere fazla kanabilirsin. Bugün biri sana tam duymak istediğin şeyleri söyleyebilir, ama söylenenlerle yapılanların örtüşüp örtüşmediğine bakmalısın. Tatlı bir dile kapılmadan önce, o kişinin gerçekte kim olduğunu görmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…