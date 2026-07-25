Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn bugün ev ve aile alanında geri hareketine başlıyor ve geçmişin bugünkü ilişkine yansımasını gösteriyor. İlişkin varsa, çocukluğundan getirdiğin kalıpların şu anki ilişkine nasıl sızdığını fark edebilirsin. Belki sevgiyi gösterme biçimini ailende gördüğün gibi kuruyorsun, belki de görmek istemediğin bazı hataları farkında olmadan tekrarlıyorsun. Bugün bu bağlantıyı görmen çok değerli. Ay ile Venüs arasındaki üçgen sana bu farkındalığı partnerinle paylaşma imkânı veriyor. 'Ben bunu ailemden öğrenmişim ve değiştirmek istiyorum' demen, ilişkinize hem derinlik hem de umut katıyor. Nereden geldiğini anlayan, nereye gideceğini de seçebilir.

Bekarsan, ailenin ilişki konusundaki beklentileri bugün aklını fazlaca meşgul ediyor. Belki senden belli bir çevreden ya da belli özelliklerde biriyle birlikte olmanı bekliyorlar, belki de sen farkında olmadan onların onayını arıyorsun. Ancak kiminle mutlu olacağına karar verecek olan tek kişi sensin. Bugün kendi kalbinin sesiyle ailenin beklentilerini birbirinden ayırman gerekiyor. Başkasının hayalini değil, kendi hayatını yaşamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…