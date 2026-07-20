Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında verdiğin sözler mercek altında. İlişkin varsa, geçmişte partnerine söylediğin bir şeyin arkasında durup durmadığın bugün gündeme gelebilir. Unutmuş olabilirsin ama o unutmadı; kabul edip telafi etmek bugün seni küçültmüyor, büyütüyor.

Bekarsan, birine verdiğin küçük bir sözü hafife alma. Ararım demişsen ara, gelirim demişsen git. Bugün en sıradan sözün tutulması, en büyük jestten daha çok güven kazandırıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…