Sevgili Oğlak, Güneş’in tam karşıt burcun olan Yengeç’e geçmesiyle birlikte odağın tamamen ikili ilişkilerin ve ortaklıkların üzerine kayıyor. İlişkisi olan bir Oğlak isen partnerinle karşılıklı birbirinizi aynaladığınız ve geçmişteki eksikleri birbirinizin yüzüne vurduğunuz açık bir restleşme dönemine girebilirsiniz. Yönetici gezegenin Satürn ve retro Merkür'ün sert duruşu seni savunmaya geçmeye zorlayabilir; ancak kırıcı olmak yerine partnerinin duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalısın.

Bekar bir Oğlak isen hayatına girmek isteyen adaylar konusunda filtreni en üst seviyeye çıkaracağın bir gündesin. Sana tam bir güven ve sadakat vadetmeyen, ciddiyetten uzak ve geçmişin yükünü taşıyan kişileri hayatına hiç dahil etmeden doğrudan eleme yoluna gideceksin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…