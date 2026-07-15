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Oğlak Burcu right-white
16 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.07.2026 - 18:01
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Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 16 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

16 Temmuz Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Güneş’in tam karşıt burcun olan Yengeç’e geçmesiyle birlikte odağın tamamen ikili ilişkilerin ve ortaklıkların üzerine kayıyor. İlişkisi olan bir Oğlak isen partnerinle karşılıklı birbirinizi aynaladığınız ve geçmişteki eksikleri birbirinizin yüzüne vurduğunuz açık bir restleşme dönemine girebilirsiniz. Yönetici gezegenin Satürn ve retro Merkür'ün sert duruşu seni savunmaya geçmeye zorlayabilir; ancak kırıcı olmak yerine partnerinin duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalısın.

Bekar bir Oğlak isen hayatına girmek isteyen adaylar konusunda filtreni en üst seviyeye çıkaracağın bir gündesin. Sana tam bir güven ve sadakat vadetmeyen, ciddiyetten uzak ve geçmişin yükünü taşıyan kişileri hayatına hiç dahil etmeden doğrudan eleme yoluna gideceksin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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