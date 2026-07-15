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Oğlak Burcu right-white
16 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 16 Temmuz Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Güneş'in tam karşıt burcun olan Yengeç'e geçişiyle birlikte tüm odağın ortaklıkların, ikili ilişkilerin ve iş birliklerinin üzerine kayıyor. Ticari ortaklıklarında veya danışmanlık aldığın alanlarda eski defterlerin açılması, geçmişte üzerinde uzlaşılamamış maddelerin yeniden gündeme gelmesi olasıdır. Merkür retrosunun yarattığı yanlış anlaşılma riskine karşı, iş anlaşmalarında her maddeyi netleştirmeden ve yazılı hale getirmeden adım atmamalısın.

Maddi olarak imzalayacağın ortaklı sözleşmelerin veya hukuki süreçlerin getirdiği bazı mali yükümlülükler bütçeni zorlayabilir. Yönetici gezegenin Satürn'ün sert duruşu, finansal ortaklıklarında partnerinin ya da iş ortağının sorumluluklarını tam olarak yerine getirmemesi yüzünden ekstra yük altına girmene neden olabilir. Bugün büyük paralar yatırarak ortaklı işlere girişmek yerine, mevcut sözleşmelerin mali detaylarını iyileştirmeye çalışmalısın.

İlişkisi olan bir Oğlak isen partnerinle karşılıklı birbirinizi aynaladığınız, eksiklerinizi yüzünüze vurduğunuz açık bir restleşme dönemine girebilirsiniz; savunmaya geçmek yerine partnerinin duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalısın. Bekar bir Oğlak isen hayatına girmek isteyen adaylar konusunda filtreni en üst seviyeye çıkaracaksın. Sana tam bir güven ve sadakat vaat etmeyen, ciddiyetten uzak kişileri hayatına hiç dahil etmeden doğrudan eleme yoluna gideceksin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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