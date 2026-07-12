Sevgili Oğlak, bugün gökyüzü geçmişte gösterdiğin emeğin karşılığını almaya bir adım daha yaklaşacağını gösteriyor. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, yarım kalan işlerin tamamlanmasını sağlarken daha önce verdiğin kararların sana neler kazandırdığını da görmene yardımcı olacak. İş hayatında uzun süredir çözülemeyen bir konu için son sözü söyleyen kişi olabilirsin.

Maddi konularda internet, telefon ya da dijital platform aboneliklerinden birinin otomatik olarak yenilendiğini fark edebilirsin. Kullanmadığın bir üyelik ya da gözünden kaçan bir ödeme açık oluşturabilir.

Aşk hayatında ilişkisi olan Oğlaklar, partnerleriyle sorumluluk paylaşımı konusunda önemli bir uzlaşmaya varabilir. Bir süredir tek taraflı ilerlediğini düşündüğün konular dengeye oturdukça ilişkin de daha huzurlu bir döneme girecek. Bekar Oğlaklar ise işle bağlantılı bir toplantıda, seminerde ya da profesyonel bir ortamda tanışacakları biriyle ortak hedefler üzerinden güçlü bir iletişim kurabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…