Sevgili Oğlak, bugün Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte uzun süredir ertelediğin bir plan yeniden hareket kazanabilir. Yarım kalan bir vize başvurusu, araştırması yapılan bir eğitim programı ya da sürekli “sonra bakarım” dediğin bir seyahat fikri yeniden gündemine gelebilir. Özellikle bugün yapılacak küçük bir başvuru ya da gönderilecek tek bir e-posta ileride önemli bir kapı açabilir.

İş hayatında uzmanlık gerektiren konular ve detaylı çalışmalar öne çıkıyor. Bir raporun son kontrolü, eksik bir belge ya da gözden kaçan küçük bir ayrıntı sayesinde önemli bir hatanın önüne geçebilirsin. Bugün seni öne çıkaracak olan şey hızın değil, titizliğin olacak.

Maddi konularda eğitim, yabancı dil, sertifika programları ya da uzun vadeli gelişimine katkı sağlayacak harcamalar gündeme gelebilir. Bu kez para harcarken “Bana ne kazandıracak?” sorusu kararlarını belirleyecek.

Aşk hayatında ise ortak hedefler önem kazanıyor. Partnerinle yapılacak bir seyahat planı, birlikte öğrenilecek yeni bir şey ya da geleceğe dair konuşmalar ilişkinizi güçlendirebilir. Bekar bir Oğlak burcuysan, farklı şehirden ya da farklı kültürel geçmişe sahip birinin etkisi üzerinde olabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…