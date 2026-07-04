Sevgili Oğlak, Ay'ın Balık burcundaki o merhametli ve akışkan seyri, senin kuralcı, mesafeli, hırslı ve sürekli kontrolü elinde tutan yapını kökünden yumuşatıyor. Pazar günü ajandanı çöpe atıp, sorumluluklarını bütünüyle yok sayarak sadece içinden gelen o anlık, verimsiz ama aşırı eğlenceli çocuksu güdülere teslim olacaksın. Ciddiyetini bir kenara bırakıyorsun.

Oyun oynamanın, boş boş vakit geçirmenin ve saatleri umursamamanın ruhuna nasıl bir şifa olduğunu keşfediyorsun. Üretken olmak zorunda hissetmediğin bu şefkatli pazar, beynindeki tüm yorgunluğu silip atarak sana taptaze bir yaşamsal enerji ve kahkaha sunuyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle hayatı yöneten o ciddi ikili olmaktan çıkıp birbirine yastık fırlatan, aniden dans eden kural tanımaz aşıklara dönüşüyorsun. Buna şimdi inanamayacaksın belki ama delilik ilişkini şifalandıracak. Bekar bir Oğlak burcu isen, kariyeri veya statüsü yüksek insanları es geçerek; seni güldüren, plan yapmadan anı yaşayan o özgür ruhlu ve eğlenceli karakterin sarsıcı çekimine kapılıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...