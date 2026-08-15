Sevgili Oğlak, bugün kalbin ciddiyetini biraz bırakmak istiyor. Ay ile Venüs senin kariyer alanının tepesinde buluşuyor ve ilişkini görünür kılıyor. İlişkin varsa, partnerine karşı daha yumuşak davranman aranızı belirgin şekilde tatlandıracak. Sen sevgiyi hep sorumluluk üstlenerek gösterirsin, oysa bugün ona sadece tatlı bir söz söylemek bile içini ısıtmaya yeterli olacak.

Bekarsan, iş çevrenden biri sana farklı bir gözle bakıyor olabilir. Belki bir meslektaş, belki iş vesilesiyle tanıştığın biri. Bugün fark ettiğin bu ilgiyi hemen kestirip atmamalı, kalbine de yoğun takviminde bir yer açmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…