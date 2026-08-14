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Oğlak Burcu right-white
15 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.08.2026 - 18:01
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Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 15 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

15 Ağustos Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşkta yüzeyin altına iniyorsun. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma senin derin bağlar alanında gerçekleşiyor. İlişkin varsa, partnerinle paylaşacağın bir sır aranızdaki güveni bambaşka bir yere taşıyacak. Belki geçmişinden hiç anlatmadığın bir şey, belki bir korkun, belki de sadece kimseye göstermediğin bir yanın. Kırılganlığını gösterdiğinde zayıf düşmüyorsun, aksine gerçekten tanınmış oluyorsun.

Bekarsan, sana yüzeysel değil gerçek bir yakınlık sunan biri dikkatini çekebilir. Küçük konuşmalar, boş flörtler sana bugün anlamsız geliyor; derinleşebileceğin bir bağ arıyorsun. Böyle biriyle karşılaşırsan duvarlarını biraz indirmelisin, çünkü kimse seni incitmek için gelmiyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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