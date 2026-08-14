Sevgili Oğlak, bugün aşkta yüzeyin altına iniyorsun. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma senin derin bağlar alanında gerçekleşiyor. İlişkin varsa, partnerinle paylaşacağın bir sır aranızdaki güveni bambaşka bir yere taşıyacak. Belki geçmişinden hiç anlatmadığın bir şey, belki bir korkun, belki de sadece kimseye göstermediğin bir yanın. Kırılganlığını gösterdiğinde zayıf düşmüyorsun, aksine gerçekten tanınmış oluyorsun.

Bekarsan, sana yüzeysel değil gerçek bir yakınlık sunan biri dikkatini çekebilir. Küçük konuşmalar, boş flörtler sana bugün anlamsız geliyor; derinleşebileceğin bir bağ arıyorsun. Böyle biriyle karşılaşırsan duvarlarını biraz indirmelisin, çünkü kimse seni incitmek için gelmiyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…