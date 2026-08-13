Sevgili Oğlak, bugün kalbin uzaklara gidiyor. Ay ufuk alanında ilerlerken alışılmış her şeyden sıkılmış hissedebilirsin. İlişkin varsa, partnerinle hep aynı yerlere gidip aynı şeyleri konuşmaktan yoruldunuz. Bugün ona bir tatil planı, bir gezi ya da birlikte öğrenebileceğiniz bir şey teklif etmelisin; ilişkiye asıl nefes aldıran şey bu tür ortak hayaller.

Bekarsan, senden farklı bir hayat yaşayan biri ilgini çekebilir. Belki başka bir şehirde, belki bambaşka bir işte. Bu fark seni ürkütmemeli, çünkü Pallas ev alanında geri giderken sana tanıdık olanın dışına çıkmayı öğretiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…