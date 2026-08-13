Sevgili Oğlak, bugün zihnin uzaklara açılıyor. Ay ufuk açan alanında ilerlerken alışılmış çerçeveden çıkmak istiyorsun. Kendini geliştirecek ve ufkunu aydınlatacak yeniliklere kucak açmalısın. İş hayatında yeni bir alan öğrenmek ya da farklı bir bağlantı kurmak gündemine girebilir. Öğrenme şevkin sana yeni kapılar aralar. Pallas ev alanında geri harekete geçiyor ve ailevi bir konudaki yaklaşımını yeniden düşünmeni istiyor. Sevdiklerine anlayış ve şefkatle yaklaşmak her sorunu çözer. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu ortak kaynaklarda büyük bir gelişme getirebilir. Rahatlama sağlayacak haberlere hazır ol!

Maddi konularda kredi, prim ya da paylaşılan bir hesapta hareketlilik yaklaşıyor. Bugün belgelerini toparlamalısın. İşlerini düzenli yürütmek seni finansal olarak çok rahatlatır.

Aşk hayatında merak öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle geleceğe dair konuşmak aranızı canlandırıyor. Birlikte tatlı hayaller kurmak bağınızı sağlamlaştırır. Bekar bir Oğlak burcu isen, farklı bir çevreden gelen biri ilgini çekebilir. Yeni kültürler ve farklı bakış açıları kalbine neşe katabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…