article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey Ağustos Oğlak Burcu Aylık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gökyüzü Ağustos ayında bir hayli hareketli! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları Ağustos ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ağustos ayı nasıl geçecek? Bu ay Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu aylık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu Ağustos ayı senden hesapları tek başına değil ortaklaşa yapmanı istiyor. 12 Ağustos’ta ortak paralar ve dönüşüm evine düşen tam Güneş tutulması; bir kredi, bir miras, bir vergi meselesi ya da eşinin geliriyle ilgili köklü bir düzenleme getiriyor. İsmini uzun zamandır koymadığın bir finansal bağımlılıktan çıkabilir veya hiç ummadığın bir kaynağa erişebilirsin. 15 Ağustos’taki Merkür ve Jüpiter buluşması aynı evde yaşanacağı için rakamlar tahmin ettiğinden büyük olacak. Kağıt üzerinde gördüğün her maddeyi iki kez okuman gereken bir dönem bu.

11 Ağustos’tan itibaren Mars’ın ortaklık evine geçmesi, karşındaki insanın temposunu yükseltecek. İş ortağın ya da eşin senden hızlı davranmanı beklerken, sen her zamanki gibi ölçüp biçmek isteyeceksin. 21 Ağustos’taki Venüs ve Satürn karşıtlığında ise iş ile ev arasında bir tercih yapman gerekecek.

Peki ya aşk? 6 Ağustos’ta Venüs’ün kariyer evine yerleşmesi, çekiciliğini çalıştığın ortama taşıyor. Eğer bir ilişkin varsa, 28 Ağustos’ta iletişim evinde yaşanacak parçalı Ay tutulması partnerinle aranızda söylenmemiş ne varsa yüzeye çıkaracak. Sözünü esirgemediğin bu konuşma kısa sürecek ama etkisi uzun olacak. Ama eğer bekarsan, mesleki bir ortamda ya da bir toplantı çıkışında tanışacağın biriyle aranda saygıyla başlayan bir ilgi doğabilir. Ciddiyetin sana ne kadar çekici geldiğini bir kez daha hatırlayacaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bu Ay Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Oğlak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu ay duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın