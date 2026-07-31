Sevgili Oğlak, bu Ağustos ayı senden hesapları tek başına değil ortaklaşa yapmanı istiyor. 12 Ağustos’ta ortak paralar ve dönüşüm evine düşen tam Güneş tutulması; bir kredi, bir miras, bir vergi meselesi ya da eşinin geliriyle ilgili köklü bir düzenleme getiriyor. İsmini uzun zamandır koymadığın bir finansal bağımlılıktan çıkabilir veya hiç ummadığın bir kaynağa erişebilirsin. 15 Ağustos’taki Merkür ve Jüpiter buluşması aynı evde yaşanacağı için rakamlar tahmin ettiğinden büyük olacak. Kağıt üzerinde gördüğün her maddeyi iki kez okuman gereken bir dönem bu.

11 Ağustos’tan itibaren Mars’ın ortaklık evine geçmesi, karşındaki insanın temposunu yükseltecek. İş ortağın ya da eşin senden hızlı davranmanı beklerken, sen her zamanki gibi ölçüp biçmek isteyeceksin. 21 Ağustos’taki Venüs ve Satürn karşıtlığında ise iş ile ev arasında bir tercih yapman gerekecek.

Peki ya aşk? 6 Ağustos’ta Venüs’ün kariyer evine yerleşmesi, çekiciliğini çalıştığın ortama taşıyor. Eğer bir ilişkin varsa, 28 Ağustos’ta iletişim evinde yaşanacak parçalı Ay tutulması partnerinle aranızda söylenmemiş ne varsa yüzeye çıkaracak. Sözünü esirgemediğin bu konuşma kısa sürecek ama etkisi uzun olacak. Ama eğer bekarsan, mesleki bir ortamda ya da bir toplantı çıkışında tanışacağın biriyle aranda saygıyla başlayan bir ilgi doğabilir. Ciddiyetin sana ne kadar çekici geldiğini bir kez daha hatırlayacaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…