Sevgili Oğlak, 27 Temmuz'da Ay Düğümleri'nin ortak kaynaklar ile kişisel gelir ekseni arasına geçmesi, başkalarının imkânlarına dayanmak yerine kendi ayaklarının üzerinde durmanı öğütlüyor. Güneş ve Jüpiter'in derinlik ve paylaşım alanında buluşması, ortak yatırımlar ve iş birlikleri üzerinden büyük bir fırsat getiriyor. Yönetici gezegenin Satürn'ün yuva köşendeki geri hareketi ise temellerini, belki bir aile ya da ev meselesini yeniden düşünmen gerektiğini gösteriyor.

Maddi olarak ise bu hafta kredi, yatırım ya da ortak bir bütçeden kaynak elde etme ihtimalin var. Yine de Ay Düğümü'nün mesajını aklında tut, uzun vadede seni asıl güçlendirecek olan kendi kazancını büyütmek.

İlişkin varsa, Güneş ve Jüpiter'in mahremiyet alanını aydınlatmasıyla partnerinle aranızda derin ve dönüştürücü bir yakınlık doğuyor, birbirinize daha çok güveniyorsunuz. Duvarlarını fazla yükseltirsen, sevdiğin insan sana ulaşmakta zorlanabilir. Bekar Oğlaklar bu hafta yüzeysel değil, sarsıcı ve gerçek bir çekim arıyor, karşısına da tam bu ağırlıkta biri çıkabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…