Sevgili Oğlak, Güneş ve Jüpiter'in mahremiyet alanını aydınlatmasıyla bu hafta aşkın yüzeyde değil, derinlerde yaşanıyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızda dönüştürücü bir yakınlık doğuyor, birbirinize daha çok güveniyor, en kırılgan yanlarınızı bile paylaşabiliyorsunuz. Ne var ki her zamanki gibi duvarlarını fazla yükseltirsen, sevdiğin insan sana ulaşmakta zorlanabilir, oysa açılmak bu hafta seni güçsüz değil, daha yakın kılar. Partnerine 'sana güveniyorum' demek, bu hafta kuracağın en anlamlı cümle olabilir.

Bekar Oğlaklar için bu hafta gelip geçici bir heves değil, kalıcı ve derin bir bağ arzusu ön planda. Yüzeysel tanışmalar seni tatmin etmiyor, karşına da ancak senin bu ciddiyetine denk düşen biri çıktığında ilgin gerçekten uyanıyor. Kalbini korumak istemekte haklısın, fakat bu hafta biraz risk alıp birine şans vermek, beklediğinden güzel bir başlangıca dönüşebilir. Kendini savunma refleksini bir kenara bırakıp anı yaşamaya izin ver.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…