Sevgili Oğlak, bugün Ay arkadaşlık alanında ilerliyor ve çevrenle bağlantın sürüyor. İş hayatında dün konuştuğun bir kişiden bugün bir dönüş gelebilir. Bir grup içinde yürüyen iş bugün biraz daha somutlaşıyor. Yarınki İlk Dördün yaratıcılık alanında bir karar getiriyor; bugün fikirlerini toparlamalısın.

Maddi konularda ortak plan bugün de gündeminde. Payını netleştirdiysen bugün yazılı hale getirmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün de sosyal çevren belirleyici. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, dünkü sosyalleşmenin ardından bugün baş başa vakit geçirmek dengeyi kuruyor. Bekar bir Oğlak burcu isen, dün tanıştığın kişiyle iletişim devam edebilir. Adım atmayı beklememelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…