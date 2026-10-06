Sevgili Oğlak, bugün atacağın küçük ama sağlam bir adım ilişkine güven katıyor. Ay'ın Başak'a geçmesi birlikte kurduğunuz bir planı daha somut hale getirmene yardımcı oluyor; Mars-Uranüs açısı ise aranızda beklenmedik ama hoş bir an yaşanmasına kapı aralayabilir.

Yalnızsan, iş ya da günlük rutin içinde aniden biriyle kurduğun bağlantı beklenmedik bir yöne gidebilir. Acele etmeden gözlemlemen sana yakışıyor; sağlam adımlarla ilerlemek senin tarzın, bugün de bu tarzına sadık kalman doğru.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…