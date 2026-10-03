Sevgili Oğlak, ilişki alanında azalan Ay bugün sevdiğin kişiyle aranızda bir süredir askıda kalan bir meseleyi kapatma fırsatı veriyor. Yönetici gezegenin Satürn'ün Güneş'le karşıtlığı iş ve ev sorumluluklarını ağırlaştırsa da ilişkine ayıracağın küçük bir zaman bile büyük fark yaratır. Kırgınlıkları konuşup temiz bir sayfa açmak ikinizi de rahatlatacak. Ona duyduğun takdiri söze dökmek, genelde içinde tuttuğun duyguları göstermenin güzel bir yolu olur. Birlikte yapacağınız küçük bir plan ikinize de nefes aldırır.

Bekarsan yıllardır yanında olan bir arkadaşının seni başka bir gözle görmeye başladığını fark edebilirsin. Bu yakınlaşma heyecan verici olsa da sabırla ilerlemek, dostluğunuzu korurken sağlam bir temel kurmanı sağlar. Onunla geçireceğin sakin anlar hislerini netleştirecek. Bu süreçte ona dürüst davranman ilişkinin temelini güçlendirir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…