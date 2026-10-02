Sevgili Oğlak, ilişkiler alanındaki Ay bugün azalan evresine girerken partnerinle aranızda uzun süredir çözülmeyen bir konuya nokta koyma fırsatı doğuyor. Söylenmemiş sözler, küçük kırgınlıklar ya da ertelenmiş bir konuşma varsa bugün bunları sakin bir dille masaya koyabilirsin. Geçmişi didiklemek yerine ileriye dönük bir anlaşma yapmak ikinizi de rahatlatır. Plüton'un para alanından Mars'la karşıtlığı maddi konuları ilişkinize taşıyabilir; ortak harcamalar hakkında konuşurken suçlayıcı olmamaya dikkat et.

Uzun zamandır kimseyle flört etmediysen Venüs'ün arkadaşlık alanındaki retrosu eski bir dostun seni farklı gözlerle görmesine yol açabilir. Bu kişiyle aranızdaki bağ zaten güçlü olduğu için yakınlaşmak kolay görünebilir; yine de acele etmeden hislerinin karşılıklı olup olmadığını gözlemle. Dostluğunuzu koruyarak ilerlemek en sağlıklı yol olacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…