Sevgili Oğlak, bugün partnerin senden biraz daha fazla duygusal açılım beklerken, seni bu istek karşısında geri çekilme dürtüsüyle bulabilirsin; Mars-Chiron gerginliği, savunmasız kalma korkunu tetikliyor. Küçük bir adımla bile olsa duygularını paylaşman, aranızdaki mesafeyi azaltacak.

Yeni tanıştığı birine duygularını açmaktan bugün çekinen bekar Oğlaklar, bu çekingenliğin karşısındaki kişiyle değil kendi geçmişiyle ilgili olduğunu bilmeli; küçük bir adımla güven kurmaya başlaması, bu bağı zamanla sağlamlaştıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…