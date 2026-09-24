Sevgili Oğlak, göründüğünden daha kolay bir gün seni bekliyor; Ay'ın Balık'taki seyrinin sürmesiyle partnerine duygularını göstermenin sandığın kadar zor olmadığını fark edebilirsin. Bu farkındalık ilişkinize iyi gelecek ve partnerinin seni daha yakından hissetmesini sağlayacak.

Bekar Oğlaklar ise dün keşfettiği rahat tavrı bugün de sürdürebilir; bu rahatlık yeni biriyle tanışmasını kolaylaştırabilir. Kendine has ciddiyetini bir kenara bırakması, bugün onu daha yaklaşılabilir kılacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…