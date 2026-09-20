Sevgili Oğlak, partnerin bugün küçük, alışılmadık bir istekte bulunabilir; Ay'ın senin burcundan çıkıp Kova'ya geçmesiyle gelen bu esneme isteği seni pek zorlamayacak, küçük bir uyum ilişkinize iyi gelecek.

Gündüzden biraz daha rahat bir hâlini bekar Oğlaklar bu akşam kendinde bulabilir; bu rahatlık, tanıştığın kişide de fark edilip beklenmedik bir yakınlaşmaya dönüşebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…