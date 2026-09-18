Sevgili Oğlak, bugün Ay'ın kendi burcuna geçmesi seni güçlendiriyor. Partnerine her zamankinden daha net, daha kararlı bir tavır sergilemen bugün doğal geliyor ve bu netlik ilişkinize iyi geliyor.

Kendine güveninin zirvesinde olduğun bir gündesin; bu güç karşılaştığın kişilerde de fark ediliyor, bugün dikkat çekmek için hiçbir şey yapmana gerek yok.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…