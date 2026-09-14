Sevgili Oğlak, Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi duygularınızı sözle ifade etme konusunda size cesaret veriyor. İlişkisi olan Oğlaklar hâlâ eylemlere güveniyor olabilir, ama içinizden geçeni bir kez de açıkça söylemeyi deneyin; karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Satürn'ün etkisiyle mesafeli duruşunuz güven inşa etmek için zaman istiyor, bu normal.

Bekar Oğlaklar için gün, iş ya da sorumluluklar arasında sıkışmışken beklenmedik şekilde ciddi bir tanışma yaşanmasını getirebilir. Küçük bir sıcaklık göstermek uzun vadeli planlarınıza hiç zarar vermeyecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…