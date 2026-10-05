Yıllardır Yanlış Yapıyormuşuz: Patates Salatasının Lezzetini Katlayan Detay Sirke ya da Limon Değilmiş

Sirke, patates salatasına daha belirgin ve keskin bir ekşilik kazandırıyor. Bol soğan, maydanoz ve taze soğan kullanılan salatalarda bu keskinlik diğer malzemelerle kolayca bütünleşiyor. Sirke türleri arasında öne çıkan ise elma sirkesi. Beyaz sirkeye göre daha yumuşak ve hafif meyvemsi bir aroması olan elma sirkesi, patatesin nötr tadını bastırmadan tamamlıyor.

Limon suyu ise salataya daha ferah ve canlı bir tat veriyor. Ekşiliği sirkeye göre daha yumuşak algılandığı için zeytinyağı ve yeşilliğin ağırlıkta olduğu klasik salatalarda daha dengeli bir sos oluşturuyor. Yalnız limonda sirkenin fermantasyondan gelen derin aroması yok; bu yüzden ikisini birbirinin yerine kullandığınızda salatanın karakterinin de değiştiğini fark edebilirsiniz.