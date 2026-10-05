Yıllardır Yanlış Yapıyormuşuz: Patates Salatasının Lezzetini Katlayan Detay Sirke ya da Limon Değilmiş
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Zeytinyağı, soğan ve maydanozla hazırlanan patates salatası, sofraların en pratik eşlikçilerinden biri. Ancak salatanın tadını belirleyen şey çoğu zaman malzemelerden çok, üzerine dökülen ekşi sos oluyor. Kimi evde limon sıkılıyor, kimi evde sirke şişesi açılıyor. Mutfak uzmanlarına göre iki seçeneğin de salataya kattığı tat farklı, sosun ne zaman eklendiği ise en az seçim kadar önemli.
Kaynak: The Daily Meal
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sirke daha keskin, limon daha ferah bir ekşilik veriyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosu patatesler henüz ılıkken eklemek tadı içine işletiyor
Turşu ve hardal varsa limon, sade salatada sirke öne çıkıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın