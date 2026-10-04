article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Püf Noktası
Ekşi Mayalı Ekmeğiniz Hep Fazla Ekşi Çıkıyorsa Bu 4 Detaya Dikkat Edin

Ekşi Mayalı Ekmeğiniz Hep Fazla Ekşi Çıkıyorsa Bu 4 Detaya Dikkat Edin

ekmek
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 13:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Evde ekşi mayalı ekmek yapmak son yıllarda pek çok mutfağın vazgeçilmez hobisi haline geldi. Ancak fırından çıkan somunun beklenenden çok daha ekşi olması, en sık yaşanan hayal kırıklıklarının başında geliyor. Bu keskin tadın nedeni çoğu zaman tarifin kendisinde değil; mayanın ne kadar beklediği, hamurun mayalanma süresi ve birkaç küçük oran ayarında saklı. Ekşiliği dengelemek için uygulayabileceğiniz pratik yöntemleri sizin için derledik.

Kaynak: The Perfect Loaf

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mayayı tepe noktasını geçmeden kullanmak ekşiliği azaltıyor

Mayayı tepe noktasını geçmeden kullanmak ekşiliği azaltıyor

Ekşi maya, un ve suyun içinde yaşayan yabani mayalar ile laktik asit bakterilerinden oluşan canlı bir kültür. Beslendikten sonra bekledikçe bakteriler asit üretmeye devam ediyor ve maya her geçen saat biraz daha keskin bir karakter kazanıyor. Özellikle sıcak bir mutfakta tezgâhta unutulan maya, hamura geçtiğinde bu yoğun aromayı da beraberinde taşıyor.

Bu yüzden mayayı, beslendikten sonra kabarıp en yüksek seviyesine ulaştığı ya da bu noktaya yaklaştığı anda kullanmak gerekiyor. Yüzeyi kabarcıklı, hacmi belirgin şekilde artmış ama henüz çökmeye başlamamış maya hem hamuru güçlü biçimde kabartıyor hem de daha yumuşak bir tat bırakıyor. Kavanozun kenarında sönme izleri görüyorsanız mayanız olgunluğunu geçmiş demektir.

Hamuru saate göre değil, hacmine göre takip edin

Hamuru saate göre değil, hacmine göre takip edin

Ekşiliği belirleyen en önemli etkenlerden biri fermantasyonun süresi. Hamur ne kadar uzun mayalanırsa asit birikimi de o kadar artıyor. Ortam sıcaklığı yükseldikçe bu süreç hızlanıyor; sıcak günlerde tarifte yazan süreyi aynen uygulamak, ekmeğin hem fazla ekşi hem de fazla mayalanmış çıkmasına yol açabiliyor.

Bu nedenle tarifteki saat yerine hamurun kendisine bakmak çok daha sağlıklı sonuç veriyor. Hacmi belirgin şekilde artmış, yüzeyinde kabarcıklar oluşmuş ve parmakla bastırıldığında yavaşça geri dönen hamur genellikle şekillendirmeye hazırdır. Hamuru şeffaf bir kaba koyup başlangıç seviyesini işaretlemek bu takibi epey kolaylaştırıyor.

Şekil verilen hamuru buzdolabında bekletenler için de benzer bir kural geçerli. Bir ila iki gün süren soğuk bekletme ekmeğe belirgin bir ekşilik kazandırıyor. Daha yumuşak bir tat istiyorsanız buzdolabı süresini 10-12 saatle sınırlamak ya da bu aşamayı tamamen atlamak işe yarıyor.

Besleme oranı ve doğru miktarda tuz tadı dengeliyor

Besleme oranı ve doğru miktarda tuz tadı dengeliyor

Mayayı beslerken kullanılan un ve su miktarı da tat üzerinde doğrudan etkili. Mevcut mayaya oranla daha fazla un ve su eklemek, ortamdaki asidi seyrelterek daha hafif bir aroma elde etmeyi sağlıyor. Tam buğday ve çavdar unu fermantasyonu hızlandırıp ekşiliği artırma eğiliminde olduğu için beslemede beyaz unun payını artırmak da tadı yumuşatmaya yardımcı oluyor.

Son dokunuş ise tuz. Tuz yalnızca lezzet vermekle kalmıyor, mayalanmayı yavaşlatarak fermantasyonun kontrolden çıkmasını da engelliyor. Ancak burada ölçüyü kaçırmamak gerekiyor; fazla tuz hem mayanın çalışmasını zayıflatıyor hem de ekmeğin genel lezzetini bozuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın