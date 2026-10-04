Ekşi Mayalı Ekmeğiniz Hep Fazla Ekşi Çıkıyorsa Bu 4 Detaya Dikkat Edin
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Evde ekşi mayalı ekmek yapmak son yıllarda pek çok mutfağın vazgeçilmez hobisi haline geldi. Ancak fırından çıkan somunun beklenenden çok daha ekşi olması, en sık yaşanan hayal kırıklıklarının başında geliyor. Bu keskin tadın nedeni çoğu zaman tarifin kendisinde değil; mayanın ne kadar beklediği, hamurun mayalanma süresi ve birkaç küçük oran ayarında saklı. Ekşiliği dengelemek için uygulayabileceğiniz pratik yöntemleri sizin için derledik.
Kaynak: The Perfect Loaf
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Mayayı tepe noktasını geçmeden kullanmak ekşiliği azaltıyor
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Hamuru saate göre değil, hacmine göre takip edin
Besleme oranı ve doğru miktarda tuz tadı dengeliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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