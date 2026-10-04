Ekşi Mayalı Ekmeğiniz Hep Fazla Ekşi Çıkıyorsa Bu 4 Detaya Dikkat Edin

Ekşi maya, un ve suyun içinde yaşayan yabani mayalar ile laktik asit bakterilerinden oluşan canlı bir kültür. Beslendikten sonra bekledikçe bakteriler asit üretmeye devam ediyor ve maya her geçen saat biraz daha keskin bir karakter kazanıyor. Özellikle sıcak bir mutfakta tezgâhta unutulan maya, hamura geçtiğinde bu yoğun aromayı da beraberinde taşıyor.

Bu yüzden mayayı, beslendikten sonra kabarıp en yüksek seviyesine ulaştığı ya da bu noktaya yaklaştığı anda kullanmak gerekiyor. Yüzeyi kabarcıklı, hacmi belirgin şekilde artmış ama henüz çökmeye başlamamış maya hem hamuru güçlü biçimde kabartıyor hem de daha yumuşak bir tat bırakıyor. Kavanozun kenarında sönme izleri görüyorsanız mayanız olgunluğunu geçmiş demektir.