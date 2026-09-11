article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
'En Sağlıklı' Diye Satılan En Zararlısı Çıktı: Bilim İnsanları, Yediğimiz En Zararlı Ekmekleri Açıkladı

'En Sağlıklı' Diye Satılan En Zararlısı Çıktı: Bilim İnsanları, Yediğimiz En Zararlı Ekmekleri Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2026 - 12:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ekmek, Türkiye sofrasının en çok tüketilen gıdası olmayı sürdürüyor; ama son altı ayda üç ayrı cepheden birden mercek altına alındı. Ağustos'ta yayımlanan bir laboratuvar çalışması ekmeğin hamuruna katılan katkı maddelerini, mart ayındaki bir Fransız kurum raporu buğdaya topraktan geçen kadmiyum adlı ağır metali, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlemesi ise 'tam buğday' diye satılan boyalı somunu işaret etti. Hiçbiri tek bir ekmeği 'en zararlı' ilan etmiyor. Üç bulgunun kanıt gücü de aynı değil; sıralama ve her birinin sınırı şöyle.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En güçlü kanıt ekmeğin unundan değil, hamura katılan katkı maddelerinden geliyor.

En güçlü kanıt ekmeğin unundan değil, hamura katılan katkı maddelerinden geliyor.

Zürih Üniversitesi'ne bağlı İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsü'nden Duygu Yazıcı ve ekibinin çalışması 8 Ağustos 2026'da alerji alanının dergilerinden Allergy'de yayımlandı. Mercek altındaki iki madde, ekmek paketlerinin içindekiler listesinde de görebileceğiniz katkılar: soya lesitini (E322) ve hamuru güçlendirmek için kullanılan DATEM (E472e). İkisi de emülgatör, yani yağla suyu bir arada tutmaya yarayan maddeler.

Ekip klasik hücre denemeleriyle yetinmedi. İnsan bağırsağını taklit eden sistemler, kök hücreden üretilen minik bağırsak dokuları, insan kanından alınan bağışıklık hücreleri ve fareler bir arada kullanıldı. Her iki katkı da bağırsağın koruyucu iç duvarını zayıflattı; hücrelerde iltihap başladı, hücreler zorlandı, bir kısmı öldü. Soya lesitini bunlara hücreleri yıpratan ek bir hasar da ekledi.

Farelere, insanların günlük olarak aldığı miktara yakın dozlar ağızdan verildiğinde hem bağırsakta hem vücudun genelinde iltihap ortaya çıktı; alerjide rol oynayan antikorların (IgE ve IgG) düzeyi yükseldi. DATEM ise insan kan hücrelerinde IgE üretimini artırdı. Enstitünün 31 Ağustos'taki duyurusunda araştırmacılar, katkı maddelerinin güvenlik testlerinin bu tür bağırsak etkilerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi.

Bir uyarı şart: bu çalışma insan dokuları ve hayvanlar üzerinde yapıldı. 'Şu kadar ekmek yiyenlerde şu hastalık arttı' diyen bir insan çalışması değil. Kanıtı güçlü kılan şey kişi sayısı değil, neyin neye yol açtığını doğrudan test edebilmesi.

Öte yandan ikinci aday ekmeğe fırında katılmıyor; buğdaya tarladan, gübreden geçiyor.

Öte yandan ikinci aday ekmeğe fırında katılmıyor; buğdaya tarladan, gübreden geçiyor.

Fransız Gıda, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Ajansı ANSES, 25 Mart 2026'da yayımladığı değerlendirmede Fransız halkının yediği içtiği şeyler yüzünden kadmiyum adlı ağır metali fazla aldığını açıkladı. Kurumun tespitine göre sigara içmeyenlerde bu metalin yüzde 98'e varan bölümü yemeklerden geliyor. En çok pay sahibi ürünler arasında ekmek ve kuru ekmek ürünleri, kahvaltılık gevrekler, kruvasan türü hamur işleri, makarna, pirinç ve patates sayıldı.

ANSES kadmiyumu kanser yapabilen, genetik yapıyı bozabilen ve üreme sağlığına zarar veren bir madde olarak tanımlıyor; uzun süre alınmasının böbreklere zarar verdiğini ve kemikleri kırılgan hale getirdiğini kaydediyor. Metalin ekmeğe geliş yolu fırından geçmiyor. Fosfatlı gübreler toprağı kirletiyor, buğday bu metali kökünden çekiyor, sofraya una dönüşmüş halde geliyor. Kurum bu yüzden gübrelerde hektar başına yılda 2 gram sınır, mineral fosfatlı gübrelerde ise fosfor içeriğinin her kilogramı için en fazla 20 miligram üst sınır önerdi.

Değerlendirmenin koordinatörü Géraldine Carne, France 24'e konuşurken 'Mevcut maruziyet düzeyleri sürer ve önlem alınmazsa uzun vadeli olumsuz etkiler muhtemeldir' ifadesini kullandı. Connexion France'ın aktardığına göre güvenli kabul edilen sınırı aşanların oranı çocuklarda yüzde 23-27, yetişkinlerde yüzde 1,4-1,7 bandında seyrediyor.

Bu adayın sınırı da net: ANSES ne kadar alındığını ölçtü, hastalığı değil. Yani 'kadmiyumlu ekmek yiyenlerde şu hastalık arttı' diyen bir çalışma değil. Veriler Fransa'ya ait; Türkiye için benzer bir ölçüm yayımlanmadı.

Türkiye'deki üçüncü aday raftaki en sağlıklı görünen ekmek: Koyu rengini tam buğdaydan değil kavrulmuş maltdan alan somun.

Türkiye'deki üçüncü aday raftaki en sağlıklı görünen ekmek: Koyu rengini tam buğdaydan değil kavrulmuş maltdan alan somun.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 Mart 2026'da Türk Gıda Kodeksi'nin ekmek (2026/6) ve buğday unu (2026/7) tebliğlerindeki değişiklik taslaklarını görüşe açtı. Gerekçe kurumun kendi ifadesiyle 'tüketicinin yanıltılmasının önlenmesi ve tam buğday ekmeği tüketiminin amacına uygun şekilde teşvik edilmesi'ydi. Düzenlemeyle ekmeğe ve una koyu renk ya da aroma vermek için kavrulmuş malt unu, kavrulmuş nohut unu ve koyu malt ekstraktı katılması yasaklanıyor; bir malzemeyi sırf ekmeğin içini doğal renginden koyu göstermek için kavurmak da artık mümkün olmayacak.

Türkçesi şu: raftaki kahverengi somunun bir kısmı tam buğday unundan değil, boyadan kahverengiydi. Milliyet'in aktardığına göre 200 gramlık beyaz ekmek 15 liraya satılırken aynı gramajdaki 'tam buğday' 50 lirayı buluyordu. Uyum takvimi de belirlendi: un üreticileri 30 Eylül 2026'ya, ekmek üreticileri ve fırınlar 31 Aralık 2026'ya kadar yeni kurallara geçecek.

Peki ekmeğin kendisi sanık sandalyesinde mi? Beslenme dergisi Nutrition Bulletin'de yayımlanan geniş bir derlemede Peter Shewry ve ekibi tam tersini savunuyor (çevrimiçi Aralık 2025): fabrikada üretilen beyaz ekmek kendiliğinden sağlıksız değil ve 'ultra işlenmiş gıda' etiketine fazla güvenmek tüketiciyi yanıltabilir. Aynı derleme farkın nerede olduğunu da söylüyor: lif oranı tam tahılda yüzde 11-14 iken beyaz unda yüzde 4-5'e düşüyor.

Üç adayın kanıtı aynı türden olmadığı için aralarında yapay bir birincilik kurmak doğru olmaz: katkı maddesi çalışması neyin neye yol açtığını laboratuvarda test etti ama insanda hastalık ölçmedi, kadmiyum raporu yalnızca ne kadar alındığını ölçtü, boyalı ekmek ise bir denetim tespiti. Okur için şimdilik tek somut değişiklik etiketlerde olacak: 31 Aralık 2026'dan sonra koyu renk, tam buğday iddiasının kanıtı olmaktan çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın