'En Sağlıklı' Diye Satılan En Zararlısı Çıktı: Bilim İnsanları, Yediğimiz En Zararlı Ekmekleri Açıkladı

Zürih Üniversitesi'ne bağlı İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsü'nden Duygu Yazıcı ve ekibinin çalışması 8 Ağustos 2026'da alerji alanının dergilerinden Allergy'de yayımlandı. Mercek altındaki iki madde, ekmek paketlerinin içindekiler listesinde de görebileceğiniz katkılar: soya lesitini (E322) ve hamuru güçlendirmek için kullanılan DATEM (E472e). İkisi de emülgatör, yani yağla suyu bir arada tutmaya yarayan maddeler.

Ekip klasik hücre denemeleriyle yetinmedi. İnsan bağırsağını taklit eden sistemler, kök hücreden üretilen minik bağırsak dokuları, insan kanından alınan bağışıklık hücreleri ve fareler bir arada kullanıldı. Her iki katkı da bağırsağın koruyucu iç duvarını zayıflattı; hücrelerde iltihap başladı, hücreler zorlandı, bir kısmı öldü. Soya lesitini bunlara hücreleri yıpratan ek bir hasar da ekledi.

Farelere, insanların günlük olarak aldığı miktara yakın dozlar ağızdan verildiğinde hem bağırsakta hem vücudun genelinde iltihap ortaya çıktı; alerjide rol oynayan antikorların (IgE ve IgG) düzeyi yükseldi. DATEM ise insan kan hücrelerinde IgE üretimini artırdı. Enstitünün 31 Ağustos'taki duyurusunda araştırmacılar, katkı maddelerinin güvenlik testlerinin bu tür bağırsak etkilerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi.

Bir uyarı şart: bu çalışma insan dokuları ve hayvanlar üzerinde yapıldı. 'Şu kadar ekmek yiyenlerde şu hastalık arttı' diyen bir insan çalışması değil. Kanıtı güçlü kılan şey kişi sayısı değil, neyin neye yol açtığını doğrudan test edebilmesi.