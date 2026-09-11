'En Sağlıklı' Diye Satılan En Zararlısı Çıktı: Bilim İnsanları, Yediğimiz En Zararlı Ekmekleri Açıkladı
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Ekmek, Türkiye sofrasının en çok tüketilen gıdası olmayı sürdürüyor; ama son altı ayda üç ayrı cepheden birden mercek altına alındı. Ağustos'ta yayımlanan bir laboratuvar çalışması ekmeğin hamuruna katılan katkı maddelerini, mart ayındaki bir Fransız kurum raporu buğdaya topraktan geçen kadmiyum adlı ağır metali, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlemesi ise 'tam buğday' diye satılan boyalı somunu işaret etti. Hiçbiri tek bir ekmeği 'en zararlı' ilan etmiyor. Üç bulgunun kanıt gücü de aynı değil; sıralama ve her birinin sınırı şöyle.
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En güçlü kanıt ekmeğin unundan değil, hamura katılan katkı maddelerinden geliyor.
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Öte yandan ikinci aday ekmeğe fırında katılmıyor; buğdaya tarladan, gübreden geçiyor.
Türkiye'deki üçüncü aday raftaki en sağlıklı görünen ekmek: Koyu rengini tam buğdaydan değil kavrulmuş maltdan alan somun.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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