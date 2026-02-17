Ekmek Konusunda Tüm Türkiye'de Uygulanacak Tarihi Karar!

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü bu proje sayesinde, günlük tüketilen ekmeklerin içeriği yeniden standardize ediliyor. Türkiye Gazetesi’nden Ziyneti Kocabıyık’ın haberine göre; Yeni dönemde, tezgahlarda yer alan ekmeklerin içeriğinde tam buğday unu oranının en az yüzde 70 olması şartı aranacak. Özellikle ekmeğe suni bir esmerlik kazandırmak için kullanılan ve sağlık açısından tartışılan kavrulmuş malt ununun kullanımı ise tamamen yasaklanıyor. Bu sayede tüketiciler, rengi boyayla değil, buğdayın kendi özüyle koyulaşmış gerçek tam buğday ekmeğine ulaşabilecek.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Konya’da pilot uygulama olarak hayata geçirilen proje, elde edilen başarılı sonuçların ardından ülke geneline yayılıyor. Planlamaya göre, ilk aşamada tüm kamu kurumlarının yemekhanelerinde sunulan ekmeklerin yüzde 80’i bu yeni standarttaki ekmeklerden oluşacak; beyaz ve kepekli ekmek seçenekleri ise sınırlı miktarda tutulacak. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenen uluslararası kongrede detayları paylaşılan bu stratejik adım, iklim dayanıklılığı ve sürdürülebilir ticaret hedefleriyle de örtüşüyor. Bir yıl içerisinde tüm Türkiye’deki fırın ve işletmeleri kapsaması beklenen düzenleme, toplum sağlığını koruma yolunda en kapsamlı gıda reformlarından biri olarak görülüyor.

Konu hakkında açıklama yapan Tarım Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden Ahmet Güngör şunları söyledi: “Günlük enerjinin ortalama yüzde 50’si ekmek ve tahıl ürünlerinden geliyor. Yapılan araştırmalara göre kişi başı ekmek tüketimi neredeyse 200 kiloya ulaşıyor. Ancak ne yazık ki, tüketimin yüzde 95’ini buğdayın faydalı kısımlarının ayrıldığı beyaz undan yapılan ekmek oluşturuyor. Türk insanı 1940’lara kadar ‘esmer ekmek’ olarak adlandırılan tam buğday unundan yapılmış ekmekleri tüketirken bu oran bugün ne yazık ki yüzde 5-10’a düşmüş durumda. Şimdi bunu artırmaya çalışıyoruz. Yapılan araştırmalar, günlük beslenmeye eklenecek küçük bir miktar tam buğday ekmeğinin bile kronik hastalıkları önleyerek milyarlarca dolarlık bütçenin korunmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin bu alandaki stratejik hamleleri, sağlık harcamalarını azaltmanın yanı sıra karbon ayak izini düşürmeyi de hedefliyor. Türkiye’de ise bu veriler ışığında Konya ilinde başlatılan yerel bir saha çalışmasıyla konunun bir kamu politikası hâline getirilmesi amaçlanıyor.”