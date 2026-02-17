Ekmek Konusunda Tüm Türkiye'de Uygulanacak Tarihi Karar!
Tarım ve Orman ile Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde ekmek standartlarını kökten değiştirecek dev bir kampanya başlattı. Yeni düzenlemeyle fırınlarda üretilen ekmeklerin en az yüzde 70 oranında tam buğday unu içermesi zorunlu hale gelirken, sahte koyu renk veren maddelerin kullanımı tamamen yasaklanıyor. Kamu kurumlarından başlayan bu sağlıklı dönüşüm, kısa sürede tüm sofralara ulaşacak.
Türkiye’nin beslenme alışkanlıklarını kökten değiştirecek olan "Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası", sofralardaki ekmeğin kalitesini ve sağlığını artırmayı hedefliyor.
