article/comments
article/share
Emmy Ödülü Kazanan "Tehran" Dizisinin İsrailli Baş Yapımcısı Yunanistan'da Hayatını Kaybetti

Emmy Ödülü Kazanan "Tehran" Dizisinin İsrailli Baş Yapımcısı Yunanistan’da Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.02.2026 - 23:35

Çok izlenen popüler casus dizisi “Tehran”ın İsrailli Emmy ödüllü yapımcısı Dana Eden, dizi çekimleri için bulunduğu Yunanistan’da kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu. Eden’in çalıştığı yapım şirketinden yapılan açıklamada, “Ölümün suç ya da siyasi nedenli olduğuna dair söylentiler asılsızdır.” ifadeleri kullanıldı.

“Tehran” isimli dizinin orta yaratıcısı ve baş yapımcısı olan İsrailli Dana Eden, dizinin yeni sezon çekimleri için Yunanistan’a gitmişti.

“Tehran” isimli dizinin orta yaratıcısı ve baş yapımcısı olan İsrailli Dana Eden, dizinin yeni sezon çekimleri için Yunanistan’a gitmişti.

İsrail’in önde gelen televizyon yapımcılarından, uluslararası çapta ünlenen “Tehran” dizisiyle Emmy Ödülü kazanan Dana Eden, Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir otelde ölü bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde, Yunan polisinin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü ve olası bir cinayet ihtimalinin araştırıldığı belirtildi.

Yunan basını ise Eden’in dizi çekimleri için bulunduğu Atina’daki otelde 52 yaşında hayatını kaybettiğini, boyun ve ellerinde şüpheli morluklar tespit edildiğini ileri sürdü.

Yetkililerin, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdiği aktarıldı.

Eden’in yapım şirketi Dana and Shula Productions tarafından yapılan açıklamada, “Ölümün suç ya da siyasi nedenli olduğuna dair söylentiler asılsızdır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, medyaya ve kamuoyuna “doğrulanmamış iddiaları yayımlamaktan kaçınma ve hassasiyet gösterme” çağrısı yapılırken, Eden’in ailesi, arkadaşları ve meslektaşları için zor bir dönem olduğu vurgulanarak mahremiyete saygı gösterilmesi istendi.

