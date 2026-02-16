Emmy Ödülü Kazanan "Tehran" Dizisinin İsrailli Baş Yapımcısı Yunanistan’da Hayatını Kaybetti
Çok izlenen popüler casus dizisi “Tehran”ın İsrailli Emmy ödüllü yapımcısı Dana Eden, dizi çekimleri için bulunduğu Yunanistan’da kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu. Eden’in çalıştığı yapım şirketinden yapılan açıklamada, “Ölümün suç ya da siyasi nedenli olduğuna dair söylentiler asılsızdır.” ifadeleri kullanıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Tehran” isimli dizinin orta yaratıcısı ve baş yapımcısı olan İsrailli Dana Eden, dizinin yeni sezon çekimleri için Yunanistan’a gitmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın