Diyarbakır Valiliği Dolan Batman Barajı’ndan Su Salınımı Yapılacağı İçin Vatandaşları Uyardı
Diyarbakır’da son günlerde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Batman Barajı doldu. Diyarbakır Valiliği, Batman Barajı’ndan kontrollü su tahliyesi yapılacağı için Batman Çayı’nın su seviyesinde artış olacağını ve vatandaşların çay yatağına yaklaşmaması gerektiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin birçok kentinde olduğu gibi Diyarbakır’da da kuraklık tehlikesi yaşanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır Valiliği'nin uyarısı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın