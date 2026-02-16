onedio
Diyarbakır Valiliği Dolan Batman Barajı’ndan Su Salınımı Yapılacağı İçin Vatandaşları Uyardı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.02.2026 - 22:37

Diyarbakır’da son günlerde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Batman Barajı doldu. Diyarbakır Valiliği, Batman Barajı’ndan kontrollü su tahliyesi yapılacağı için Batman Çayı’nın su seviyesinde artış olacağını ve vatandaşların çay yatağına yaklaşmaması gerektiğini açıkladı.

Türkiye’nin birçok kentinde olduğu gibi Diyarbakır’da da kuraklık tehlikesi yaşanmıştı.

Diyarbakır’da son günlerde etkili olan kuvvetli yağışlar ise baraj doluluk oranlarını yükseltti. Diyarbakır Valiliği, yağışlarla birlikte kentin önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Batman Barajı’na gelen su miktarının arttığını ve kontrollü şekilde su tahliyesi yapılacağını açıkladı. Valilik, su tahliyesiyle birlikte Batman Çayı’nda da su seviyesinin yükseleceğini belirtti.

Diyarbakır Valiliği'nin uyarısı 👇

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
