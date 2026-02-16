Kar Yağışı Bekleyenlere Kötü Haber: İstanbul’da Kar İhtimali Mart Ayında da Görünmüyor
İstanbul’da, geçtiğimiz kış olduğu gibi bu kış mevsiminde de kar yağışı her zamankinden az oldu. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul’da Şubat ayının son günleri ve Mart ayında da ciddi bir kar yağışı ihtimali olmadığını söyledi. Uzman isim, Şubat ayı sıcaklık değerlerinin de İstanbul için en yüksek seviyelere çıktığını sözlerine ekledi.
İstanbul’da yaşayan ve kar yağışlı havaları seven vatandaşlar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hayal kırıklığı yaşadı.
“İstanbul’da bu yaz su problemi olacağını düşünmüyorum”
