Kar Yağışı Bekleyenlere Kötü Haber: İstanbul’da Kar İhtimali Mart Ayında da Görünmüyor

Meteoroloji uzmanı, kar yağışı olmasa da yağmurların Mayıs ayına kadar etkili olacağını söyledi.

“İstanbul’da şu an için yağışlar Mayıs ayına kadar ortalamaların üzerinde olacak. Mart biraz kurak geçmekle birlikte, Mayıs ayına kadar yağışlar ortalamaların üzerinde seyredecek gibi gözüküyor. Çok sert bir soğuk hava dalgası İstanbul için şu an gözükmüyor. Yaz aylarına doğru gittiğimizde de İstanbul için çok yoğun bir su problemi gözükmeyecek; çünkü baraj dolulukları yüzde 50’lere kadar çıkmış olacak. Ancak sıcak bir yaz, yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi İstanbulluları bekliyor olacak. Bundan sonra sıcaklıklarda, önümüzdeki hafta 7-8 derecelik düşüşler var. Şubat ayının sonuna doğru İstanbul’da sıcaklık değerleri 5-6 derecelere kadar düşebilir. İstanbul’da bir don ya da buzlanma olayı gözükmüyor. Yavaş yavaş baharın geldiğini hissetmeye başlıyoruz ki beraberinde de artık vatandaşlarımızın deyimiyle cemreler düşmeye başlıyor.”