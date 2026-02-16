onedio
Kar Yağışı Bekleyenlere Kötü Haber: İstanbul’da Kar İhtimali Mart Ayında da Görünmüyor

Kar Yağışı Bekleyenlere Kötü Haber: İstanbul'da Kar İhtimali Mart Ayında da Görünmüyor

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.02.2026 - 21:03

İstanbul’da, geçtiğimiz kış olduğu gibi bu kış mevsiminde de kar yağışı her zamankinden az oldu. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul’da Şubat ayının son günleri ve Mart ayında da ciddi bir kar yağışı ihtimali olmadığını söyledi. Uzman isim, Şubat ayı sıcaklık değerlerinin de İstanbul için en yüksek seviyelere çıktığını sözlerine ekledi.

İstanbul’da yaşayan ve kar yağışlı havaları seven vatandaşlar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hayal kırıklığı yaşadı.

İstanbul'da yaşayan ve kar yağışlı havaları seven vatandaşlar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hayal kırıklığı yaşadı.

Ciddi bir kar yağışının olmadığı İstanbul için Mart ayında da kar yağışı ihtimalinin bulunmadığı açıklandı.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul için kar yağışı ihtimali ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kar yağışı sayıları özellikle azalmaya başladı. Dağlardaki kar yükseklikleri daha yüksek rakımlara doğru kaymaya başladı. İstanbul’da da bildiğiniz gibi 2-3 defa kar yağdı. Sadece yeni yılın ilk günü zeminde bir parça tuttu ve daha sonra zeminde tutan bir kar yağışı olmadı. Bundan sonraki günlerde, Şubat’ın kalan bölümünde ve Mart ayı içerisinde de zemini tutacak bir kar yağışı ya da çok sert bir soğuk hava dalgası İstanbul için gözükmüyor.

“İstanbul’da bu yaz su problemi olacağını düşünmüyorum”

"İstanbul'da bu yaz su problemi olacağını düşünmüyorum"

Meteoroloji uzmanı, kar yağışı olmasa da yağmurların Mayıs ayına kadar etkili olacağını söyledi.

İstanbul’da şu an için yağışlar Mayıs ayına kadar ortalamaların üzerinde olacak. Mart biraz kurak geçmekle birlikte, Mayıs ayına kadar yağışlar ortalamaların üzerinde seyredecek gibi gözüküyor. Çok sert bir soğuk hava dalgası İstanbul için şu an gözükmüyor. Yaz aylarına doğru gittiğimizde de İstanbul için çok yoğun bir su problemi gözükmeyecek; çünkü baraj dolulukları yüzde 50’lere kadar çıkmış olacak. Ancak sıcak bir yaz, yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi İstanbulluları bekliyor olacak. Bundan sonra sıcaklıklarda, önümüzdeki hafta 7-8 derecelik düşüşler var. Şubat ayının sonuna doğru İstanbul’da sıcaklık değerleri 5-6 derecelere kadar düşebilir. İstanbul’da bir don ya da buzlanma olayı gözükmüyor. Yavaş yavaş baharın geldiğini hissetmeye başlıyoruz ki beraberinde de artık vatandaşlarımızın deyimiyle cemreler düşmeye başlıyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
