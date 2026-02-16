YÖK Başkanı Özel Üniversitelerde Hangi Bölümlerin Kontenjanının Azaltılacağını Açıkladı

Devlet üniversitelerinde bu yıl başta hukuk bölümü olmak üzere birçok bölümde kontenjanlar azaltılmıştı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, aynı uygulamanın önümüzdeki yıl özel üniversitelerde de olacağını söyledi. 2026’da özel üniversitelerdeki hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık gibi bölümlerin kontenjanları azaltılacak.