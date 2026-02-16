onedio
YÖK Başkanı Özel Üniversitelerde Hangi Bölümlerin Kontenjanının Azaltılacağını Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.02.2026 - 18:36

Devlet üniversitelerinde bu yıl başta hukuk bölümü olmak üzere birçok bölümde kontenjanlar azaltılmıştı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, aynı uygulamanın önümüzdeki yıl özel üniversitelerde de olacağını söyledi. 2026’da özel üniversitelerdeki hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık gibi bölümlerin kontenjanları azaltılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Vakıf Üniversiteleri Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Özvar, 2026 yılında özellikle hukuk programlarında, 2025’te devlet üniversitelerinde gerçekleştirilen kontenjan düşüşüne benzer bir uygulamanın hayata geçirileceğini belirtti.

Kontenjan düzenlemesinin yalnızca hukukla sınırlı kalmayacağını ifade eden Özvar, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık programlarında da vakıf üniversitelerinde değişen oranlarda kontenjan azaltımına gidileceğini söyledi.

YÖK Başkanı Özvar, 2025 YKS kapsamında devlet üniversitelerindeki hukuk programlarının kontenjanlarının yaklaşık yüzde 45 oranında azaltıldığını hatırlatarak, benzer bir planlamanın vakıf üniversiteleri için de gündemde olduğunu kaydetti.

İbrahim GÜLERYÜZ

Bu önlem için çok geç kalındı.