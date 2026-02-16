YÖK Başkanı Özel Üniversitelerde Hangi Bölümlerin Kontenjanının Azaltılacağını Açıkladı
Devlet üniversitelerinde bu yıl başta hukuk bölümü olmak üzere birçok bölümde kontenjanlar azaltılmıştı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, aynı uygulamanın önümüzdeki yıl özel üniversitelerde de olacağını söyledi. 2026’da özel üniversitelerdeki hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık gibi bölümlerin kontenjanları azaltılacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Vakıf Üniversiteleri Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.
Bu önlem için çok geç kalındı.