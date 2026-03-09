onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Seni İçten İçe Sevmeyen O Burç Kim?

Seni İçten İçe Sevmeyen O Burç Kim?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
09.03.2026 - 13:20

Bazen herkesle iyi geçindiğimizi düşünürüz ama bazı insanlar vardır ki yüzümüze güler, içten içe mesafesini hiç kapatmaz. Astrolojide bazı burçlar da enerjileri gereği herkese kolay kolay ısınamaz. Peki senin enerjin en çok hangi burcun sabrını zorluyor olabilir? 

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seni İçten İçe Sevmeyen O Burç Kim?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın