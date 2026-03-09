1970'li Yıllarda İstanbul'da Çöplerin Nasıl Bir Araçla Toplandığını Biliyor muydunuz?

Bir şehrin hatta mahallenin düzgün işleyişinde düzenli çöp toplama sistemi hayati bir öneme sahip. Bu, çevreyi temiz ve yaşanabilir tutmak, hastalıkların yayılmasını önlemek ve genel halk sağlığını korumak için gerekli. Ayrıca, atıkların da düzgün bir şekilde yönetilmesi de aynı ölçüde önemli. Bu yüzden çöp toplanılan araçların da pratik olması ve bu amaca hizmet etmesi gerekiyor.

İstanbul'da 1970'li yıllarda kullanılan çöp toplama sistemi paylaşıldı. Kimileri bu yöntemi yeni sisteme göre daha pratik bulurken kimileri ise uğraş gerektirdiğini savundu.