MART
article/comments
article/share
Haberler
Video
1970'li Yıllarda İstanbul'da Çöplerin Nasıl Bir Araçla Toplandığını Biliyor muydunuz?

1970'li Yıllarda İstanbul'da Çöplerin Nasıl Bir Araçla Toplandığını Biliyor muydunuz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.03.2026 - 08:59

İçerik Devam Ediyor

Bir şehrin hatta mahallenin düzgün işleyişinde düzenli çöp toplama sistemi hayati bir öneme sahip. Bu, çevreyi temiz ve yaşanabilir tutmak, hastalıkların yayılmasını önlemek ve genel halk sağlığını korumak için gerekli. Ayrıca, atıkların da düzgün bir şekilde yönetilmesi de aynı ölçüde önemli. Bu yüzden çöp toplanılan araçların da pratik olması ve bu amaca hizmet etmesi gerekiyor. 

İstanbul'da 1970'li yıllarda kullanılan çöp toplama sistemi paylaşıldı. Kimileri bu yöntemi yeni sisteme göre daha pratik bulurken kimileri ise uğraş gerektirdiğini savundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arkasında devasa bir silindir bulunan kamyonlar, o dönemde yaygın olarak kullanılan "Rotopress" tipi çöp kamyonları.

Arkasında devasa bir silindir bulunan kamyonlar, o dönemde yaygın olarak kullanılan "Rotopress" tipi çöp kamyonları.

Bu kamyonlar, arkalarındaki tamburu sürekli döndürerek çöplerin kendi içinde parçalanmasını ve sıkıştırılmasını sağlardı. Günümüzdeki hidrolik sıkıştırmalı kamyonlardan farklı olarak mekanik bir öğütme işlemi yaparlardı. Aslında ucunda bu vakum aleti olmayan çöplerin yine elle içine atıldığı tamburlu araçlar bundan bir 20 yıl kadar önce de vardı, hatırlayanlar olacaktır. 

Videoda insanların ellerindeki çöp kovalarını doğrudan bu dönen hazneye boşalttığını görüyorsun. O dönemde çöp konteyneri sistemi henüz yaygınlaşmadığı için çöpler kapı önlerinden bu şekilde toplanırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın